DARGEÇİT SEÇİM SONUÇLARI

|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
ARTUKLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%33.49 27.312
|%5.40 4.404
|%0 0
|%1.06 861
|
%43.00|35.072MEHMET ALİ AMAK
|%1.36 1.106
|%15.70 12.803
|
DARGEÇİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%43.60 5.828
|%0.79 106
|%0 0
|%0.60 80
|
%49.06|6.559ASYA GEZER
|%0 0
|%5.95 795
|
DERİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%29.20 8.052
|%1.84 507
|%0 0
|%0 0
|
%60.90|16.792SONGÜL ÖZBAHÇECİ
|%1.64 453
|%6.42 1.771
|
KIZILTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%14.70 16.408
|%2.79 3.116
|%0 0
|%0.52 586
|
%70.58|78.790ZEYNİ İPEK
|%0 0
|%11.41 12.733
|
MAZIDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%36.69 6.231
|%2.24 380
|%0 0
|%0.94 160
|
%51.20|8.694KUDRET UÇUK
|%0.50 85
|%8.43 1.432
|
MİDYAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%30.36|15.905VEYSİ ŞAHİN
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%24.51 12.840
|%0 0
|%45.13 23.646
|
NUSAYBİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%13.78 6.750
|%2.28 1.115
|%0 0
|%0 0
|
%75.38|36.934GÜLBİN ŞAHİN DAĞHAN
|%2.37 1.162
|%6.19 3.035
|
ÖMERLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%41.97|3.070HÜSAMETTİN ALTINDAĞ
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%25.65 1.876
|%0 0
|%32.39 2.369
|
SAVUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%49.57|6.015ENGİN UĞUR HAMİDİ
|%2.00 243
|%0 0
|%1.09 132
|%43.25 5.248
|%0 0
|%4.09 496
|
YEŞİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%53.17|3.372HAYRETTİN DEMİR
|%0.82 52
|%0 0
|%0 0
|%23.51 1.491
|%0 0
|%22.50 1.427
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
ARTUKLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%31.89 25.873
|%5.08 4.124
|%0 0
|%1.31 1.060
|
%40.80|33.102
|%5.40 4.384
|%15.52 12.592
|
DARGEÇİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%39.76 5.233
|%1.06 139
|%0.37 49
|%0.70 92
|
%52.36|6.891
|%0 0
|%5.75 757
|
DERİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%22.91 6.283
|%2.51 689
|%0 0
|%2.01 550
|
%64.49|17.688
|%0 0
|%8.09 2.219
|
KIZILTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%14.15 15.741
|%3.13 3.484
|%0 0
|%0.45 496
|
%67.62|75.240
|%0.19 206
|%14.47 16.095
|
MAZIDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%32.58 5.500
|%3.31 559
|%0 0
|%1.27 214
|
%53.74|9.073
|%0 0
|%9.11 1.538
|
MİDYAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%32.01|16.592
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%27.45 14.225
|%0 0
|%40.32 20.898
|
NUSAYBİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%13.64 6.641
|%2.46 1.196
|%0 0
|%0.43 209
|
%76.56|37.281
|%0 0
|%6.92 3.368
|
ÖMERLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%41.92|3.040
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%27.44 1.990
|%0 0
|%30.64 2.222
|
SAVUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%48.01|5.753
|%3.69 442
|%0 0
|%1.78 213
|%42.42 5.083
|%0 0
|%4.11 492
|
YEŞİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%47.14|2.999
|%0.82 52
|%0 0
|%0 0
|%24.85 1.581
|%0 0
|%27.19 1.730
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|MEHMET CÜNEYT AKSOY
|6.630
|%50.59
|
|AHMET İNCİ
|5.966
|%45.52
|
|SEYFEDDİN DOĞAN
|159
|%1.21
|
|MUHAMMED GÜNEL
|126
|%0.96
|
|İDRİS YÜCEL
|39
|%0.30
|
|CAN AKIN
|11
|%0.08
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|ZEYNEP SİPCİK
|7.281
|%60.16
|
|MEHMET DURSUN
|4.058
|%33.53
|
|ABDURRAHMAN SEYHAN
|565
|%4.67
|
|MUSTAFA BULUT
|69
|%0.57
|
|SERKAN ARAZ
|67
|%0.55
|
|İDRİS YÜCEL
|63
|%0.52
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|SÜLEYMAN ASAN
|2.335
|%40.53
|
|SÜLEYMAN ANIK
|1.692
|%29.37
|
|MAHMUT KILIÇ
|1.315
|%22.83
|
|MEHMET TEVFİK VURAL
|284
|%4.93
|
|KADRİ KILIÇ
|45
|%0.78
|
|MEHMET NEZİR GÜMÜŞAY
|37
|%0.64
|
|YUSUF DOĞAN
|31
|%0.54
|
|MUSTAFA BULUT
|22
|%0.38