|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AYANCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ASLAN ÖZDEMİR
|1416
|%19.39
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BOYABAT
Açılan Sandık Oranı %95.16
|FERHAT YILDIZ
|3673
|%24.83
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DİKMEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADNAN ACAR
|468
|%56.12
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DURAĞAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NECMETTİN ERMİŞ
|1655
|%37.12
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ERFELEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET UZUN
|907
|%37.93
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GERZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN YÜKSEK
|4071
|%33.75
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAKUP ÜÇÜNCÜOĞLU
|11877
|%39.41
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SARAYDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN PEKER
|373
|%41.54
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TÜRKELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VEYSEL ŞAHİN
|1987
|%51.24
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