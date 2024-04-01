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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%35.49
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 356
  • Kazandığı Belde Sayısı 125
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%39.41 4
İL GENEL MECLİSİ
%35.55
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İLÇE ADAY OY ORAN
AYANCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ASLAN ÖZDEMİR 1416 %19.39 Detay
BOYABAT
Açılan Sandık Oranı %95.16
FERHAT YILDIZ 3673 %24.83 Detay
DİKMEN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADNAN ACAR 468 %56.12 Detay
DURAĞAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
NECMETTİN ERMİŞ 1655 %37.12 Detay
ERFELEK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET UZUN 907 %37.93 Detay
GERZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN YÜKSEK 4071 %33.75 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAKUP ÜÇÜNCÜOĞLU 11877 %39.41 Detay
SARAYDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN PEKER 373 %41.54 Detay
TÜRKELİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
VEYSEL ŞAHİN 1987 %51.24 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı