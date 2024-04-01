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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

TÜRKELİ SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • TÜRKELİ Toplam Seçmen 5.087
  • Açılan Sandık 16
  • Kullanılan Oy 4.111
  • Geçerli Oy 3.878
  • Geçersiz Oy 233
  • Katılım Oranı %80.81
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

VEYSEL ŞAHİN adalet-ve-kalkinma-partisi
VEYSEL
ŞAHİN
%51.24 1.987 Oy
SATI GÜREL milliyetci-hareket-partisi
SATI
GÜREL
%30.69 1.190 Oy
ÜMÜT DEMİR cumhuriyet-halk-partisi
ÜMÜT
DEMİR
%14.39 558 Oy
HAŞİM ATALAY yeniden-refah-partisi
HAŞİM
ATALAY
%3.04 118 Oy
METİN ÖZGEN saadet-partisi
METİN
ÖZGEN
%0.46 18 Oy
PARTİLER
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.18 7 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 5.087
  • Kullanılan Oy 4.111
Adalet ve Kalkınma Partisi
%45.03 1.743 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%31.05 1.202 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%19.04 737 Oy
Yeniden Refah Partisi
%3.90 151 Oy
Saadet Partisi
%0.75 29 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.23 9 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AYANCIK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%19.39 1.416
%53.19|3.885
HAYRETTİN KAYA 		%21.18 1.547 %1.78 130 %0 0 %0 0 %4.46 326
BOYABAT Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%24.81 3.915 %5.60 883 %25.99 4.101 %3.48 549 %0 0 %0 0 %40.13 6.332
DİKMEN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%56.12|468
ADNAN ACAR 		%37.17 310 %5.28 44 %0 0 %0 0 %0 0 %1.44 12
DURAĞAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.12|1.655
NECMETTİN ERMİŞ 		%2.53 113 %23.24 1.036 %0 0 %0 0 %0 0 %37.10 1.654
ERFELEK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.93|907
MEHMET UZUN 		%33.29 796 %7.11 170 %0 0 %0 0 %13.05 312 %8.62 206
GERZE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.75 4.071
%53.00|6.394
OSMAN BELOVACIKLI 		%5.58 673 %1.20 145 %0 0 %0 0 %6.47 781
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.41 11.877
%49.36|14.875
METİN GÜRBÜZ 		%0 0 %4.89 1.474 %0.15 45 %0.87 261 %5.32 1.602
SARAYDÜZÜ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.54 373 %0 0
%54.01|485
FERDİ CANOĞLU 		%1.67 15 %0 0 %0.33 3 %2.45 22
TÜRKELİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%51.24|1.987
VEYSEL ŞAHİN 		%14.39 558 %30.69 1.190 %0 0 %0 0 %0 0 %3.69 143
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AYANCIK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%19.97 1.457
%46.77|3.412
 %22.41 1.635 %2.14 156 %0 0 %2.63 192 %6.09 444
BOYABAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%24.76 3.888 %8.18 1.284 %29.11 4.571 %4.42 694 %0 0 %0 0 %33.54 5.268
DİKMEN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.09|405
 %33.94 280 %10.55 87 %0 0 %0 0 %0 0 %6.42 53
DURAĞAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.41|1.559
 %4.13 182 %22.83 1.005 %0 0 %0 0 %0 0 %37.63 1.657
ERFELEK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.60 869
%37.57|892
 %16.18 384 %0 0 %0 0 %0 0 %9.65 229
GERZE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.83 3.689
%47.87|5.728
 %10.73 1.284 %2.17 260 %0 0 %0 0 %8.39 1.004
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.38 10.619
%49.68|14.908
 %0 0 %9.32 2.798 %0.21 64 %0 0 %5.40 1.621
SARAYDÜZÜ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.92 339 %0 0
%53.27|464
 %2.99 26 %0 0 %0 0 %4.82 42
TÜRKELİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.03|1.743
 %19.04 737 %31.05 1.202 %0 0 %0 0 %0 0 %4.88 189
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		VEYSEL ŞAHİN 2.318 %61.06
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		HALİL DİLEK ÖZCAN 1.406 %37.04
Demokratik Sol Parti
DSP 		RECEP KESER 37 %0.97
Saadet Partisi
SAADET 		İSMAİL ÖZCAN 26 %0.68
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		ŞERİFE FENER 5 %0.13
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		HALİL DİLEK ÖZCAN 1.783 %54.84
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		MUSTAFA ÖZCAN 1.416 %43.56
Saadet Partisi
SAADET 		ŞENEL ÜNAL 44 %1.35
Demokratik Sol Parti
DSP 		RECEP KESER 8 %0.25
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		2.300 %61.43
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.343 %35.87
Demokratik Sol Parti
DSP 		39 %1.04
Saadet Partisi
SAADET 		35 %0.93
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		21 %0.56
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		6 %0.16
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.693 %52.48
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.486 %46.06
Saadet Partisi
SAADET 		40 %1.24
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		7 %0.22
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		732 %25.26
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		646 %22.29
Büyük Birlik Partisi
BBP 		595 %20.53
Demokrat Parti
DP 		459 %15.84
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		344 %11.87
Saadet Partisi
SAADET 		87 %3.00
Demokratik Sol Parti
DSP 		35 %1.21
Kaynak: Anadolu Ajansı