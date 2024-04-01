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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

SARAYDÜZÜ SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • SARAYDÜZÜ Toplam Seçmen 1.031
  • Açılan Sandık 3
  • Kullanılan Oy 954
  • Geçerli Oy 898
  • Geçersiz Oy 56
  • Katılım Oranı %92.53
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

FERDİ CANOĞLU milliyetci-hareket-partisi
FERDİ
CANOĞLU
%54.01 485 Oy
HASAN PEKER adalet-ve-kalkinma-partisi
HASAN
PEKER
%41.54 373 Oy
ORHAN YILDIRIM iyi-parti
ORHAN
YILDIRIM
%1.67 15 Oy
MAHMUT GÜLEN yeniden-refah-partisi
MAHMUT
GÜLEN
%1.34 12 Oy
ŞABAN ŞAHİN saadet-partisi
ŞABAN
ŞAHİN
%0.56 5 Oy
PARTİLER
BAĞIMSIZ
%0.33 3 Oy
Demokrat Parti
%0.33 3 Oy
Demokratik Sol Parti
%0.22 2 Oy
Hür Dava Partisi
%0 0 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 1.031
  • Kullanılan Oy 954
Milliyetçi Hareket Partisi
%53.27 464 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%38.92 339 Oy
Yeniden Refah Partisi
%4.13 36 Oy
İyi Parti
%2.99 26 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.57 5 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%0.11 1 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AYANCIK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%19.39 1.416
%53.19|3.885
HAYRETTİN KAYA 		%21.18 1.547 %1.78 130 %0 0 %0 0 %4.46 326
BOYABAT Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%24.81 3.915 %5.60 883 %25.99 4.101 %3.48 549 %0 0 %0 0 %40.13 6.332
DİKMEN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%56.12|468
ADNAN ACAR 		%37.17 310 %5.28 44 %0 0 %0 0 %0 0 %1.44 12
DURAĞAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.12|1.655
NECMETTİN ERMİŞ 		%2.53 113 %23.24 1.036 %0 0 %0 0 %0 0 %37.10 1.654
ERFELEK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.93|907
MEHMET UZUN 		%33.29 796 %7.11 170 %0 0 %0 0 %13.05 312 %8.62 206
GERZE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.75 4.071
%53.00|6.394
OSMAN BELOVACIKLI 		%5.58 673 %1.20 145 %0 0 %0 0 %6.47 781
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.41 11.877
%49.36|14.875
METİN GÜRBÜZ 		%0 0 %4.89 1.474 %0.15 45 %0.87 261 %5.32 1.602
SARAYDÜZÜ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.54 373 %0 0
%54.01|485
FERDİ CANOĞLU 		%1.67 15 %0 0 %0.33 3 %2.45 22
TÜRKELİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%51.24|1.987
VEYSEL ŞAHİN 		%14.39 558 %30.69 1.190 %0 0 %0 0 %0 0 %3.69 143
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AYANCIK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%19.97 1.457
%46.77|3.412
 %22.41 1.635 %2.14 156 %0 0 %2.63 192 %6.09 444
BOYABAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%24.76 3.888 %8.18 1.284 %29.11 4.571 %4.42 694 %0 0 %0 0 %33.54 5.268
DİKMEN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.09|405
 %33.94 280 %10.55 87 %0 0 %0 0 %0 0 %6.42 53
DURAĞAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.41|1.559
 %4.13 182 %22.83 1.005 %0 0 %0 0 %0 0 %37.63 1.657
ERFELEK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.60 869
%37.57|892
 %16.18 384 %0 0 %0 0 %0 0 %9.65 229
GERZE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.83 3.689
%47.87|5.728
 %10.73 1.284 %2.17 260 %0 0 %0 0 %8.39 1.004
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.38 10.619
%49.68|14.908
 %0 0 %9.32 2.798 %0.21 64 %0 0 %5.40 1.621
SARAYDÜZÜ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.92 339 %0 0
%53.27|464
 %2.99 26 %0 0 %0 0 %4.82 42
TÜRKELİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.03|1.743
 %19.04 737 %31.05 1.202 %0 0 %0 0 %0 0 %4.88 189
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		HASAN PEKER 441 %52.44
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		İBRAHİM KANBER 377 %44.83
İyi Parti
İYİ PARTİ 		KADİR ÇİÇEK 19 %2.26
Saadet Partisi
SAADET 		BASRİ BAŞ 4 %0.48
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		HASAN PEKER 471 %57.30
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		YUSUF ÖZTÜRK 321 %39.05
Saadet Partisi
SAADET 		RAMAZAN BAŞ 13 %1.58
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 9 %1.09
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		ÇİĞDEM ALTAY 8 %0.97
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		HASAN PEKER 373 %55.75
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		NAZIM BAHRİ ŞEN 289 %43.20
Saadet Partisi
SAADET 		HASAN ÖZTÜRK 5 %0.75
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		ALİ ÇALIŞKAN 2 %0.30
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		431 %51.43
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		377 %44.99
İyi Parti
İYİ PARTİ 		21 %2.51
Saadet Partisi
SAADET 		5 %0.60
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		4 %0.48
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		486 %59.34
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		312 %38.10
Saadet Partisi
SAADET 		17 %2.08
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		4 %0.49
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		363 %54.92
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		289 %43.72
Saadet Partisi
SAADET 		9 %1.36
Kaynak: Anadolu Ajansı