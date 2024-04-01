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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%35.49
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 356
  • Kazandığı Belde Sayısı 125
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%47.58 10
İL GENEL MECLİSİ
%24.23
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İLÇE ADAY OY ORAN
BEYTÜŞŞEBAP Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
KAMİL DÜRMÜŞ 2169 %57.35 Detay
CİZRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER YILDIZ 11135 %19.10 Detay
GÜÇLÜKONAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
BİLAL AKTUĞ 750 %28.69 Detay
İDİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
İKBALHAN HAZNEDAR 2215 %19.96 Detay
MERKEZ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET YARKA 18033 %47.58 Detay
SİLOPİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
NİHAT MEHMETOĞLU 3343 %7.46 Detay
ULUDERE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜRGİN ÜREK 2681 %47.63 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BALVEREN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %11.11
İDRİS TUNÇ 168 %65.37 Detay
BAŞVERİMLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %86.67
MEDENİ TATAR 1108 %36.48 Detay
ÇALIŞKAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
NADİR TOSUN 1453 %56.76 Detay
FINDIK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULSELAM İMRE 575 %46.90 Detay
GÖRÜMLÜ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %90.91
RUŞEN TELLİOĞLU 728 %29.71 Detay
HİLAL
Açılan Sandık Oranı %0
CEHVER BENEK 0 %0 Detay
KARALAR
Açılan Sandık Oranı %87.50
HALEF İNAN 770 %44.30 Detay
KASRİK
Açılan Sandık Oranı %25.00
MEHMET ŞANLI 131 %30.61 Detay
KUMÇATI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEMİL DEMİR 2579 %54.73 Detay
ŞENOBA
Açılan Sandık Oranı %0
ÇETİN BABAT 0 %0 Detay
SIRTKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
DİLAVER KELEŞOĞLU 414 %41.19 Detay
UZUNGEÇİT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
SADIK YILDIRIM 1293 %71.83 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı