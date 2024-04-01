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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%35.49
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 356
  • Kazandığı Belde Sayısı 125
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%29.18 5
İL GENEL MECLİSİ
%27.86
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKINCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN ŞEN 509 %29.71 Detay
ALTINYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SİNAN AKBULUT 1239 %45.92 Detay
DİVRİĞİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZCAN ÇETİN 3085 %45.41 Detay
DOĞANŞAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN HÜSEYİN KARATAŞ 502 %57.57 Detay
GEMEREK
Açılan Sandık Oranı %100.00
REMZİ KILIÇDAĞI 1677 %25.63 Detay
GÖLOVA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
TEVFİK AYAN 350 %53.93 Detay
GÜRÜN
Açılan Sandık Oranı %100.00
TURGAY ASLANTAŞ 1571 %25.44 Detay
HAFİK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HABİP GÖRLER 819 %51.03 Detay
İMRANLI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ ÜREK 1002 %54.34 Detay
KANGAL Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ÖZTÜRK 2079 %39.70 Detay
KOYULHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
AŞKIN FIRAT 1077 %44.56 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HİLMİ BİLGİN 52669 %29.18 Detay
ŞARKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SUŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
FAZLI YÜKSEL 2553 %29.93 Detay
ULAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YILDIZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET SABİT KARAKAŞ 1530 %44.02 Detay
ZARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
KENAN OĞUZHAN 1428 %22.80 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
CEMEL
Açılan Sandık Oranı %0
HAKVERDİ BULUT 0 %0 Detay
ÇEPNİ
Açılan Sandık Oranı %20.00
0 %0 Detay
DELİİLYAS
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET TEK 0 %0 Detay
GÜNEYKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN KIRIŞKUZU 0 %0 Detay
GÜRÇAYIR
Açılan Sandık Oranı %0
TEMEL TOY 0 %0 Detay
SIZIR
Açılan Sandık Oranı %10.00
0 %0 Detay
YILDIZ
Açılan Sandık Oranı %0
FERHAT AKTAŞ 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı