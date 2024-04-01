|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKINCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN ŞEN
|509
|%29.71
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ALTINYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SİNAN AKBULUT
|1239
|%45.92
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DİVRİĞİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZCAN ÇETİN
|3085
|%45.41
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DOĞANŞAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN HÜSEYİN KARATAŞ
|502
|%57.57
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GEMEREK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|REMZİ KILIÇDAĞI
|1677
|%25.63
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GÖLOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TEVFİK AYAN
|350
|%53.93
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GÜRÜN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TURGAY ASLANTAŞ
|1571
|%25.44
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HAFİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HABİP GÖRLER
|819
|%51.03
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İMRANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ ÜREK
|1002
|%54.34
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KANGAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ÖZTÜRK
|2079
|%39.70
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KOYULHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AŞKIN FIRAT
|1077
|%44.56
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HİLMİ BİLGİN
|52669
|%29.18
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|
ŞARKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
SUŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FAZLI YÜKSEL
|2553
|%29.93
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ULAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
YILDIZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET SABİT KARAKAŞ
|1530
|%44.02
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ZARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KENAN OĞUZHAN
|1428
|%22.80
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
CEMEL
Açılan Sandık Oranı %0
|HAKVERDİ BULUT
|0
|%0
|Detay
|
ÇEPNİ
Açılan Sandık Oranı %20.00
|0
|%0
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|
DELİİLYAS
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET TEK
|0
|%0
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|
GÜNEYKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN KIRIŞKUZU
|0
|%0
|Detay
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GÜRÇAYIR
Açılan Sandık Oranı %0
|TEMEL TOY
|0
|%0
|Detay
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SIZIR
Açılan Sandık Oranı %10.00
|0
|%0
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YILDIZ
Açılan Sandık Oranı %0
|FERHAT AKTAŞ
|0
|%0
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