|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALAPLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RECEP OCAK
|4703
|%39.95
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|
ÇAYCUMA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BÜNYAMİN BOSTANCI
|5801
|%30.60
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|
DEVREK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZCAN ULUPINAR
|7221
|%48.35
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EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM SEZER
|19757
|%28.42
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|
GÖKÇEBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERKAN SONER KODAMAN
|2295
|%41.88
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KİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KAMİL ALTUN
|4677
|%38.92
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KOZLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ BEKTAŞ
|7094
|%31.98
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER SELİM ALAN
|20869
|%37.60
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BAKACAKKADI
Açılan Sandık Oranı %44.44
|SEZGİN ÖZDEMİR
|389
|%39.82
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BEYCUMA
Açılan Sandık Oranı %66.67
|VURAL KUNDAKÇIOĞLU
|371
|%55.04
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ÇATALAĞZI
Açılan Sandık Oranı %44.44
|YUNUS LÜTFİ ÇOBAN
|301
|%17.40
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ÇAYDEĞİRMENİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SATILMIŞ GEBEŞ
|2566
|%54.32
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ELVANPAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %60.00
|HÜSEYİN UZUN
|297
|%24.79
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FİLYOS
Açılan Sandık Oranı %87.50
|ÖMER ÜNAL
|1246
|%40.34
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GELİK
Açılan Sandık Oranı %0
|HİKMET BEKTAŞ
|0
|%0
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GÜLÜÇ
Açılan Sandık Oranı %38.89
|KERİM SÖNMEZ
|701
|%37.15
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GÜMELİ
Açılan Sandık Oranı %14.29
|AYTAÇ TOSUN
|43
|%34.13
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KANDİLLİ
Açılan Sandık Oranı %77.78
|OSMAN ÇAKMAKOĞLU
|895
|%57.85
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|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %33.33
|SERVET ÜSTÜN
|281
|%58.30
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KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %80.00
|NECDET DERNEK
|961
|%61.02
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MUSLU
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞENER AYDIN
|0
|%0
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NEBİOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ ÖZDAL
|795
|%48.83
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ORMANLI
Açılan Sandık Oranı %71.43
|BAYRAM BAŞOL
|520
|%51.13
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PERŞEMBE
Açılan Sandık Oranı %92.86
|TURHAN OKUMUŞ
|1309
|%46.78
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SALTUKOVA
Açılan Sandık Oranı %83.33
|ADİL DÜZLÜ
|707
|%28.76
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