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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%35.49
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 356
  • Kazandığı Belde Sayısı 125
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%37.60 10
İL GENEL MECLİSİ
%34.84
Zonguldak Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALAPLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
RECEP OCAK 4703 %39.95 Detay
ÇAYCUMA
Açılan Sandık Oranı %100.00
BÜNYAMİN BOSTANCI 5801 %30.60 Detay
DEVREK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZCAN ULUPINAR 7221 %48.35 Detay
EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM SEZER 19757 %28.42 Detay
GÖKÇEBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERKAN SONER KODAMAN 2295 %41.88 Detay
KİLİMLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
KAMİL ALTUN 4677 %38.92 Detay
KOZLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ BEKTAŞ 7094 %31.98 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER SELİM ALAN 20869 %37.60 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BAKACAKKADI
Açılan Sandık Oranı %44.44
SEZGİN ÖZDEMİR 389 %39.82 Detay
BEYCUMA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %66.67
VURAL KUNDAKÇIOĞLU 371 %55.04 Detay
ÇATALAĞZI
Açılan Sandık Oranı %44.44
YUNUS LÜTFİ ÇOBAN 301 %17.40 Detay
ÇAYDEĞİRMENİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
SATILMIŞ GEBEŞ 2566 %54.32 Detay
ELVANPAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %60.00
HÜSEYİN UZUN 297 %24.79 Detay
FİLYOS
Açılan Sandık Oranı %87.50
ÖMER ÜNAL 1246 %40.34 Detay
GELİK
Açılan Sandık Oranı %0
HİKMET BEKTAŞ 0 %0 Detay
GÜLÜÇ
Açılan Sandık Oranı %38.89
KERİM SÖNMEZ 701 %37.15 Detay
GÜMELİ
Açılan Sandık Oranı %14.29
AYTAÇ TOSUN 43 %34.13 Detay
KANDİLLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %77.78
OSMAN ÇAKMAKOĞLU 895 %57.85 Detay
KARAMAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %33.33
SERVET ÜSTÜN 281 %58.30 Detay
KARAPINAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %80.00
NECDET DERNEK 961 %61.02 Detay
MUSLU
Açılan Sandık Oranı %0
ŞENER AYDIN 0 %0 Detay
NEBİOĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ ÖZDAL 795 %48.83 Detay
ORMANLI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %71.43
BAYRAM BAŞOL 520 %51.13 Detay
PERŞEMBE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %92.86
TURHAN OKUMUŞ 1309 %46.78 Detay
SALTUKOVA
Açılan Sandık Oranı %83.33
ADİL DÜZLÜ 707 %28.76 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı