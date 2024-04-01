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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

HAMAMÖZÜ SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • HAMAMÖZÜ Toplam Seçmen 1.367
  • Açılan Sandık 6
  • Kullanılan Oy 1.196
  • Geçerli Oy 1.095
  • Geçersiz Oy 101
  • Katılım Oranı %87.49
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

CİHAN DEMİR adalet-ve-kalkinma-partisi
CİHAN
DEMİR
%46.39 508 Oy
FATİH BAYRAKDAR milliyetci-hareket-partisi
FATİH
BAYRAKDAR
%20.82 228 Oy
HANDAN CANDEMİR AY cumhuriyet-halk-partisi
HANDAN CANDEMİR
AY
%11.78 129 Oy
MEHMET CANIBEK yeniden-refah-partisi
MEHMET
CANIBEK
%10.59 116 Oy
HALİT YILMAZ bagimsiz
HALİT
YILMAZ
%4.47 49 Oy
PARTİLER
Bağımsız Türkiye Partisi
%2.47 27 Oy
İyi Parti
%2.10 23 Oy
BAĞIMSIZ
%0.73 8 Oy
Saadet Partisi
%0.64 7 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 1.367
  • Kullanılan Oy 1.193
Adalet ve Kalkınma Partisi
%40.89 442 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%29.69 321 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%16.47 178 Oy
Yeniden Refah Partisi
%10.08 109 Oy
İyi Parti
%0.93 10 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.83 9 Oy
Saadet Partisi
%0.83 9 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%0.28 3 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
GÖYNÜCEK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.82|933
KEMAL ŞAHİN 		%6.71 131 %43.00 839 %1.03 20 %0 0 %0 0 %1.44 28
GÜMÜŞHACIKÖY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.81 4.121
%45.58|4.388
ZEHRA ÖZYOL 		%1.91 184 %0.77 74 %0.02 2 %6.27 604 %2.64 254
HAMAMÖZÜ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.39|508
CİHAN DEMİR 		%11.78 129 %20.82 228 %2.10 23 %0 0 %5.21 57 %13.70 150
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.96 18.405
%43.03|27.352
TURGAY SEVİNDİ 		%23.00 14.618 %0.68 435 %0.06 40 %0.17 110 %4.10 2.604
MERZİFON Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.98 14.623
%43.80|16.433
ALP KARGI 		%3.93 1.475 %8.50 3.187 %0 0 %0.42 158 %4.37 1.640
SULUOVA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.09 8.765 %10.05 2.440
%49.18|11.943
RİFAT UZUN 		%0.91 220 %0 0 %0 0 %3.78 917
TAŞOVA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.87 2.436
%45.86|3.203
ÖMER ÖZALP 		%16.12 1.126 %2.03 142 %0 0 %0 0 %1.12 78
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ZİYARET Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%54.51|1.481
AHMET KEMAL DAYIOĞLU 		%12.22 332 %31.47 855 %0.77 21 %0 0 %0 0 %1.03 28
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
GÖYNÜCEK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.51|832
 %11.40 218 %37.87 724 %1.52 29 %0 0 %0 0 %5.70 109
GÜMÜŞHACIKÖY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.78 3.453
%45.48|4.270
 %7.27 683 %1.98 186 %0.19 18 %2.78 261 %5.52 518
HAMAMÖZÜ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.89|442
 %16.47 178 %29.69 321 %0.93 10 %0 0 %0 0 %12.03 130
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.31 19.298
%40.21|25.603
 %21.56 13.727 %1.63 1.038 %0 0 %0 0 %6.30 4.011
MERZİFON Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.03 13.437
%41.57|15.501
 %8.00 2.985 %8.04 2.997 %0 0 %0 0 %6.36 2.370
SULUOVA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.58 8.066 %13.35 3.206
%46.04|11.057
 %1.74 417 %0 0 %0 0 %5.30 1.272
TAŞOVA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.69 2.117
%41.02|2.829
 %23.75 1.638 %3.16 218 %0 0 %0 0 %1.38 95
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ZİYARET Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%53.97|1.455
 %13.06 352 %31.90 860 %0.89 24 %0 0 %0 0 %0.19 5
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		FATİH BAYRAKDAR 474 %41.54
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		BAHATTİN DESTEBAŞ 446 %39.09
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		MUSTAFA ERGE 217 %19.02
Saadet Partisi
SAADET 		HALİT DURAN 3 %0.26
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		SEVİLAY GÜMÜŞ 1 %0.09
PARTİLER ADAY OY ORAN
Saadet Partisi
SAADET 		BAHATTİN DESTEBAŞ 494 %47.36
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		MEHMET CANIBEK 392 %37.58
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		TALAT CANDEMİR 133 %12.75
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		SALİM GÜL 24 %2.30
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		474 %41.84
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		413 %36.45
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		245 %21.62
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		1 %0.09
PARTİLER OY ORAN
Saadet Partisi
SAADET 		408 %39.19
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		377 %36.22
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		181 %17.39
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		68 %6.53
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		7 %0.67
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		238 %27.45
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		221 %25.49
Bağımsız
BĞMSZ 		216 %24.91
Demokrat Parti
DP 		181 %20.88
Demokratik Sol Parti
DSP 		11 %1.27
Kaynak: Anadolu Ajansı