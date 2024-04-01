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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

TAŞOVA SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • TAŞOVA Toplam Seçmen 8.540
  • Açılan Sandık 29
  • Kullanılan Oy 7.335
  • Geçerli Oy 6.985
  • Geçersiz Oy 350
  • Katılım Oranı %85.89
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

ÖMER ÖZALP cumhuriyet-halk-partisi
ÖMER
ÖZALP
%45.86 3.203 Oy
BAYRAM ÖZTÜRK adalet-ve-kalkinma-partisi
BAYRAM
ÖZTÜRK
%34.87 2.436 Oy
SİNAN YILMAZ milliyetci-hareket-partisi
SİNAN
YILMAZ
%16.12 1.126 Oy
AHMET ÖZDEMİR iyi-parti
AHMET
ÖZDEMİR
%2.03 142 Oy
SEFA KAHRİMAN yeniden-refah-partisi
SEFA
KAHRİMAN
%0.52 36 Oy
PARTİLER
Saadet Partisi
%0.29 20 Oy
Halkın Kurtuluş Partisi
%0.21 15 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.07 5 Oy
Demokratik Sol Parti
%0.03 2 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 8.540
  • Kullanılan Oy 7.344
Cumhuriyet Halk Partisi
%41.02 2.829 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%30.69 2.117 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%23.75 1.638 Oy
İyi Parti
%3.16 218 Oy
Saadet Partisi
%0.55 38 Oy
Demokratik Sol Parti
%0.35 24 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%0.30 21 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.17 12 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
GÖYNÜCEK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.82|933
KEMAL ŞAHİN 		%6.71 131 %43.00 839 %1.03 20 %0 0 %0 0 %1.44 28
GÜMÜŞHACIKÖY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.81 4.121
%45.58|4.388
ZEHRA ÖZYOL 		%1.91 184 %0.77 74 %0.02 2 %6.27 604 %2.64 254
HAMAMÖZÜ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.39|508
CİHAN DEMİR 		%11.78 129 %20.82 228 %2.10 23 %0 0 %5.21 57 %13.70 150
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.96 18.405
%43.03|27.352
TURGAY SEVİNDİ 		%23.00 14.618 %0.68 435 %0.06 40 %0.17 110 %4.10 2.604
MERZİFON Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.98 14.623
%43.80|16.433
ALP KARGI 		%3.93 1.475 %8.50 3.187 %0 0 %0.42 158 %4.37 1.640
SULUOVA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.09 8.765 %10.05 2.440
%49.18|11.943
RİFAT UZUN 		%0.91 220 %0 0 %0 0 %3.78 917
TAŞOVA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.87 2.436
%45.86|3.203
ÖMER ÖZALP 		%16.12 1.126 %2.03 142 %0 0 %0 0 %1.12 78
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ZİYARET Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%54.51|1.481
AHMET KEMAL DAYIOĞLU 		%12.22 332 %31.47 855 %0.77 21 %0 0 %0 0 %1.03 28
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
GÖYNÜCEK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.51|832
 %11.40 218 %37.87 724 %1.52 29 %0 0 %0 0 %5.70 109
GÜMÜŞHACIKÖY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.78 3.453
%45.48|4.270
 %7.27 683 %1.98 186 %0.19 18 %2.78 261 %5.52 518
HAMAMÖZÜ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.89|442
 %16.47 178 %29.69 321 %0.93 10 %0 0 %0 0 %12.03 130
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.31 19.298
%40.21|25.603
 %21.56 13.727 %1.63 1.038 %0 0 %0 0 %6.30 4.011
MERZİFON Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.03 13.437
%41.57|15.501
 %8.00 2.985 %8.04 2.997 %0 0 %0 0 %6.36 2.370
SULUOVA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.58 8.066 %13.35 3.206
%46.04|11.057
 %1.74 417 %0 0 %0 0 %5.30 1.272
TAŞOVA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.69 2.117
%41.02|2.829
 %23.75 1.638 %3.16 218 %0 0 %0 0 %1.38 95
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ZİYARET Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%53.97|1.455
 %13.06 352 %31.90 860 %0.89 24 %0 0 %0 0 %0.19 5
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		BAYRAM ÖZTÜRK 3.490 %51.91
İyi Parti
İYİ PARTİ 		ÖZGÜR ÖZDEMİR 2.094 %31.15
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		SÜLEYMAN TORUN 1.097 %16.32
Saadet Partisi
SAADET 		OSMAN KILIÇ 29 %0.43
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		HÜLYA DEMİREL 13 %0.19
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		BAYRAM ÖZTÜRK 2.577 %41.01
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		MUSTAFA KORKMAZ 1.910 %30.39
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		ASLAN BERBER 1.732 %27.56
Saadet Partisi
SAADET 		OSMAN KILIÇ 56 %0.89
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		ZEKERİYE ARAS 9 %0.14
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		ÖZGÜR ÖZDEMİR 2.671 %40.46
Demokrat Parti
DP 		MUSTAFA KORKMAZ 1.782 %26.99
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		OSMAN GÜRER 1.338 %20.27
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		EMİN AYDIN 690 %10.45
Saadet Partisi
SAADET 		MUSTAFA DEMİR 63 %0.95
Demokratik Sol Parti
DSP 		GÜLHANIM ÇAKIRTAŞ 40 %0.61
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		LİVİDE PEHLİVAN 18 %0.27
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		3.151 %47.40
İyi Parti
İYİ PARTİ 		2.052 %30.87
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.373 %20.66
Saadet Partisi
SAADET 		52 %0.78
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		19 %0.29
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		2.488 %39.88
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.856 %29.75
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.777 %28.48
Saadet Partisi
SAADET 		83 %1.33
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		20 %0.32
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		15 %0.24
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		2.446 %37.55
Demokrat Parti
DP 		1.448 %22.23
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.350 %20.72
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		882 %13.54
Büyük Birlik Partisi
BBP 		235 %3.61
Saadet Partisi
SAADET 		111 %1.70
Demokratik Sol Parti
DSP 		42 %0.64
Kaynak: Anadolu Ajansı