|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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GÖYNÜCEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FEVZİ BAYSAL
|1
|%0.05
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GÜMÜŞHACIKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA KARABIYIK
|54
|%0.56
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HAMAMÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İLYAS DOLAŞIK
|27
|%2.47
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞÜKRÜ CONKAR
|132
|%0.21
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MERZİFON
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZNUR GÜNAY
|147
|%0.39
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SULUOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER GÜNEY
|57
|%0.23
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TAŞOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ ŞEN
|5
|%0.07
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