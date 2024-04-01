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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.25
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.21 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.35
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İLÇE ADAY OY ORAN
GÖYNÜCEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
FEVZİ BAYSAL 1 %0.05 Detay
GÜMÜŞHACIKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA KARABIYIK 54 %0.56 Detay
HAMAMÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İLYAS DOLAŞIK 27 %2.47 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞÜKRÜ CONKAR 132 %0.21 Detay
MERZİFON
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZNUR GÜNAY 147 %0.39 Detay
SULUOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER GÜNEY 57 %0.23 Detay
TAŞOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ ŞEN 5 %0.07 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ZİYARET
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ TURAN 1 %0.04 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı