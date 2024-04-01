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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.25
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.28 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.36
Aydın Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BOZDOĞAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAMZA BİLGİ 103 %0.46 Detay
BUHARKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDÜSSAMET TAŞIN 16 %0.19 Detay
ÇİNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
CENGİZ YILDIRIM 87 %0.25 Detay
DİDİM
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT ŞİMŞEK 61 %0.12 Detay
EFELER
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ COŞKUN 401 %0.24 Detay
GERMENCİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
RIZA BARIŞ 68 %0.25 Detay
İNCİRLİOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MESUT KAYA 70 %0.22 Detay
KARACASU
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMİNE DURAN 42 %0.35 Detay
KARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÜMİT KALEM 10 %0.13 Detay
KOÇARLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
DERYA ÇOBAN 17 %0.11 Detay
KÖŞK
Açılan Sandık Oranı %100.00
YILMAZ AYDIN 172 %0.96 Detay
KUŞADASI
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEYFETTİN BARLAS 132 %0.19 Detay
KUYUCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ENES TAKSİM 44 %0.25 Detay
NAZİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İLHAN İZ 237 %0.25 Detay
SÖKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM SARIGÖL 268 %0.38 Detay
SULTANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
SAMET AYDIN BAŞ 29 %0.23 Detay
YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH BEZCİ 20 %0.24 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı