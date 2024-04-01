|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTIEYLÜL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BERKANT AYGÜL
|733
|%0.65
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AYVALIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RASİM ATASEVER
|54
|%0.12
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BALYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TAHİR ŞEVİK
|44
|%0.44
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BANDIRMA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HARUN KOPOYCU
|245
|%0.25
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BİGADİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BAHİTTİN EVSEN
|48
|%0.15
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BURHANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN BASRİ REÇBER
|71
|%0.18
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DURSUNBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YASİN REÇBER
|222
|%1.01
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EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BURAK BARIŞ TUTAK
|160
|%0.16
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ERDEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|LEVENT AYGÜL
|47
|%0.23
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GÖMEÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ŞEVİK
|28
|%0.25
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GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET HAYDAR TARHANLI
|145
|%0.29
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HAVRAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CENGİZ ZEYTİN
|45
|%0.24
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İVRİNDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OĞUZHAN ÖZER
|50
|%0.22
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KARESİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA TARHANLI
|442
|%0.38
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KEPSUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SAMET ERGÜN
|40
|%0.28
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MANYAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MÜMİN KAYIŞ
|35
|%0.27
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MARMARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞEREF ERAYDIN
|17
|%0.22
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SAVAŞTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NAZMİYE KOPOYCU
|19
|%0.16
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SINDIRGI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MESUT SÜNER
|87
|%0.36
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SUSURLUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN MASAR
|69
|%0.28
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