|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BOZÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BAHRİ KANAAT
|66
|%0.15
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GÖLPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RUHİ KARABAŞ
|6
|%0.17
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İNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜRCAN TEZ
|2
|%0.27
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ALTIN
|92
|%0.26
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OSMANELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|METİN HASTÜRK
|17
|%0.17
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PAZARYERİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZÜLFÜ ŞABUL
|15
|%0.39
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SÖĞÜT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TUNCER ADIYAMAN
|132
|%1.57
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YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NURAY HASTÜRK
|0
|%0
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