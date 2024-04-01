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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.25
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.39 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.57
Kahramanmaraş Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AFŞİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
TAHSİN BENLİ 78 %0.19 Detay
ANDIRIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET KAR 98 %0.45 Detay
ÇAĞLAYANCERİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
DERYA KAZANCI 39 %0.29 Detay
DULKADİROĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
DİLEK DERYA BAŞLIPINAR 627 %0.58 Detay
EKİNÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ÇENBER 41 %0.61 Detay
ELBİSTAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
DURDU MEHMET YÜKSEK 741 %1.19 Detay
GÖKSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞÜKRAN ÇOKBEKLER 77 %0.27 Detay
NURHAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
FURKAN YAŞAR YÜKSEK 18 %0.26 Detay
ONİKİŞUBAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
NECMEDDİN KAZANCI 1061 %0.49 Detay
PAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
VELİ ATA YARAŞIR 124 %0.35 Detay
TÜRKOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
SÜLEYMAN KÖSE 73 %0.18 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı