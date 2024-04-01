|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AFŞİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TAHSİN BENLİ
|78
|%0.19
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ANDIRIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET KAR
|98
|%0.45
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ÇAĞLAYANCERİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DERYA KAZANCI
|39
|%0.29
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DULKADİROĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DİLEK DERYA BAŞLIPINAR
|627
|%0.58
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EKİNÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ÇENBER
|41
|%0.61
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ELBİSTAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DURDU MEHMET YÜKSEK
|741
|%1.19
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GÖKSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞÜKRAN ÇOKBEKLER
|77
|%0.27
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NURHAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FURKAN YAŞAR YÜKSEK
|18
|%0.26
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ONİKİŞUBAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NECMEDDİN KAZANCI
|1061
|%0.49
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PAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VELİ ATA YARAŞIR
|124
|%0.35
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TÜRKOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SÜLEYMAN KÖSE
|73
|%0.18
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