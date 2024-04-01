|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NACİ DEMİR
|7
|%0.16
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BÜNYAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TURGAY KAYA
|56
|%0.33
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DEVELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZAY SUSAM
|152
|%0.38
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FELAHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET ÇAKIBEY
|12
|%0.33
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HACILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET SARIALP
|92
|%1.11
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İNCESU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HACI BEKİR TOPÇU
|27
|%0.15
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KOCASİNAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BAKİ ERDEMCİ
|761
|%0.36
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MELİKGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYTAÇ TEKİN
|877
|%0.29
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ÖZVATAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HACI ELMA
|2
|%0.07
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PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %92.20
|EMREHAN METİN
|39
|%0.28
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SARIOĞLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN UĞUR
|104
|%1.08
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SARIZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA KURT
|16
|%0.20
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TALAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KADİR TORCU
|350
|%0.42
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TOMARZA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADEM KORKMAZ
|15
|%0.11
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YAHYALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN SEMİH SİNER
|49
|%0.22
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YEŞİLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN GÜLMÜŞ
|14
|%0.14
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