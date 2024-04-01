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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.25
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.33 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.38
Kayseri Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
NACİ DEMİR 7 %0.16 Detay
BÜNYAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
TURGAY KAYA 56 %0.33 Detay
DEVELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZAY SUSAM 152 %0.38 Detay
FELAHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET ÇAKIBEY 12 %0.33 Detay
HACILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET SARIALP 92 %1.11 Detay
İNCESU
Açılan Sandık Oranı %100.00
HACI BEKİR TOPÇU 27 %0.15 Detay
KOCASİNAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
BAKİ ERDEMCİ 761 %0.36 Detay
MELİKGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYTAÇ TEKİN 877 %0.29 Detay
ÖZVATAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HACI ELMA 2 %0.07 Detay
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %92.20
EMREHAN METİN 39 %0.28 Detay
SARIOĞLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN UĞUR 104 %1.08 Detay
SARIZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA KURT 16 %0.20 Detay
TALAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
KADİR TORCU 350 %0.42 Detay
TOMARZA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADEM KORKMAZ 15 %0.11 Detay
YAHYALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN SEMİH SİNER 49 %0.22 Detay
YEŞİLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN GÜLMÜŞ 14 %0.14 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı