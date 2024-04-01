60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.25
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.39 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.53
Şırnak Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BEYTÜŞŞEBAP
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERDEM PERVANLAR 34 %0.90 Detay
CİZRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ORHAN DEDE 133 %0.23 Detay
GÜÇLÜKONAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAMAZAN KORUCU 8 %0.31 Detay
İDİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
OĞUZHAN KASAP 36 %0.32 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULMUTTALİP ÖRPEK 148 %0.39 Detay
SİLOPİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
CUMA ÖRPEK 156 %0.35 Detay
ULUDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERKAN GÜNERİ 14 %0.25 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BALVEREN
Açılan Sandık Oranı %11.11
0 %0 Detay
BAŞVERİMLİ
Açılan Sandık Oranı %86.67
0 %0 Detay
ÇALIŞKAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
FINDIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÖRÜMLÜ
Açılan Sandık Oranı %90.91
0 %0 Detay
HİLAL
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KARALAR
Açılan Sandık Oranı %87.50
0 %0 Detay
KASRİK
Açılan Sandık Oranı %25.00
0 %0 Detay
KUMÇATI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ŞENOBA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
SIRTKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
UZUNGEÇİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
SALİH AYDEMİR 382 %21.22 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı