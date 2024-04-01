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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
BBP

  • KISALTMA

    BBP

  • GENEL BAŞKAN

    Mustafa Destici

  • KURULUŞ TARİHİ

    29/01/1993
BBP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.43
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 14
  • Kazandığı Belde Sayısı 6
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%4.11
Kayseri Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BÜNYAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATMA ŞENYÜZ GÜNER 255 %1.52 Detay
DEVELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İMDAT GÜVEN 12177 %30.29 Detay
FELAHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HACILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAHMUT BAĞLAMIŞ 85 %1.03 Detay
İNCESU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KOCASİNAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAHYA VAROL 6872 %3.28 Detay
MELİKGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERCAN YOZGAT 7883 %2.64 Detay
ÖZVATAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERSİM BİNGÖL 134 %4.71 Detay
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %92.20
HAYRETTİN USLU 611 %4.45 Detay
SARIOĞLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERDİNÇ AYDOĞDU 267 %2.76 Detay
SARIZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖCAL ARSLANKAYA 70 %0.89 Detay
TALAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAKAN TAŞPINAR 2057 %2.48 Detay
TOMARZA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YAHYALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YEŞİLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı