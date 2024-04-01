|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BÜNYAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATMA ŞENYÜZ GÜNER
|255
|%1.52
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DEVELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İMDAT GÜVEN
|12177
|%30.29
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FELAHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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HACILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MAHMUT BAĞLAMIŞ
|85
|%1.03
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İNCESU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KOCASİNAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAHYA VAROL
|6872
|%3.28
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MELİKGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERCAN YOZGAT
|7883
|%2.64
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ÖZVATAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERSİM BİNGÖL
|134
|%4.71
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PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %92.20
|HAYRETTİN USLU
|611
|%4.45
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SARIOĞLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERDİNÇ AYDOĞDU
|267
|%2.76
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SARIZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖCAL ARSLANKAYA
|70
|%0.89
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TALAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAKAN TAŞPINAR
|2057
|%2.48
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TOMARZA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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YAHYALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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YEŞİLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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