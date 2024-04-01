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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
BBP

  • KISALTMA

    BBP

  • GENEL BAŞKAN

    Mustafa Destici

  • KURULUŞ TARİHİ

    29/01/1993
BBP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.43
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 14
  • Kazandığı Belde Sayısı 6
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%43.31 2
İL GENEL MECLİSİ
%26.23
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKINCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ALTINYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET COŞGUN 31 %1.15 Detay
DİVRİĞİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DOĞANŞAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GEMEREK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÖLOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÜRÜN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN ALAGÖZ 121 %1.96 Detay
HAFİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İMRANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KANGAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİL YILDIRIM 1025 %19.57 Detay
KOYULHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ Büyük Birlik Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADEM UZUN 78154 %43.31 Detay
ŞARKIŞLA Büyük Birlik Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
KASIM GÜLTEKİN 6687 %55.47 Detay
SUŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEDAT SEL 1874 %21.97 Detay
ULAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSA ÇELİK 224 %10.39 Detay
YILDIZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
BAHATTİN AYDIN 75 %2.16 Detay
ZARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
CEMEL
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÇEPNİ
Açılan Sandık Oranı %20.00
0 %0 Detay
DELİİLYAS
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
GÜNEYKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
GÜRÇAYIR
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA DEVRAN ÜNALAN 0 %0 Detay
SIZIR
Açılan Sandık Oranı %10.00
0 %0 Detay
YILDIZ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı