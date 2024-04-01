|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BOZDOĞAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA GALİP ÖZEL
|10852
|%48.61
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BUHARKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ OKKALI
|2489
|%29.71
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ÇİNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET KIVRAK
|18393
|%53.13
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DİDİM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HATİCE GENÇAY
|26446
|%51.08
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EFELER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ANIL YETİŞKİN
|71630
|%42.12
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GERMENCİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BURAK ZENCİRCİ
|14921
|%54.00
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İNCİRLİOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN GÖKMEN
|14806
|%46.24
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KARACASU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA BÜYÜKYAPICI
|6419
|%53.18
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KARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TUĞRUL OZAN
|2367
|%30.47
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KOÇARLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZGÜR ARICI
|7888
|%48.85
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KÖŞK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALPER AYDOĞAN
|4558
|%25.47
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KUŞADASI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER GÜNEL
|29994
|%42.41
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KUYUCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|UĞUR DOĞANCA
|9025
|%51.15
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NAZİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERTUĞRUL TETİK
|45352
|%48.72
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SÖKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA İBERYA ARIKAN
|39258
|%55.21
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SULTANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN YILDIRIMKAYA
|5203
|%40.61
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YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MALİK ERCAN
|4355
|%51.98
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