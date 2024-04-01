|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AFŞİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT BOZKURT
|2327
|%5.61
|Detay
|
ANDIRIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TURAN TEKATLI
|3402
|%15.64
|Detay
|
ÇAĞLAYANCERİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET TEKEL
|599
|%4.43
|Detay
|
DULKADİROĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
EKİNÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HARUN VİCDAN
|2734
|%40.84
|Detay
|
ELBİSTAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERKAN GÜRBÜZ
|23083
|%37.17
|Detay
|
GÖKSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
NURHAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İLHAMİ BOZAN
|3654
|%53.77
|Detay
|
ONİKİŞUBAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OKTAY TOLGA BÜYÜKHİLAL
|21108
|%9.72
|Detay
|
PAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAYDAR İKİZER
|15990
|%45.44
|Detay
|
TÜRKOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay