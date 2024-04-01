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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.74
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 337
  • Kazandığı Belde Sayısı 48
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%15.22 4
İL GENEL MECLİSİ
%12.75
Kahramanmaraş Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AFŞİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT BOZKURT 2327 %5.61 Detay
ANDIRIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
TURAN TEKATLI 3402 %15.64 Detay
ÇAĞLAYANCERİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET TEKEL 599 %4.43 Detay
DULKADİROĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
EKİNÖZÜ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HARUN VİCDAN 2734 %40.84 Detay
ELBİSTAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERKAN GÜRBÜZ 23083 %37.17 Detay
GÖKSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
NURHAK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
İLHAMİ BOZAN 3654 %53.77 Detay
ONİKİŞUBAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
OKTAY TOLGA BÜYÜKHİLAL 21108 %9.72 Detay
PAZARCIK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAYDAR İKİZER 15990 %45.44 Detay
TÜRKOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı