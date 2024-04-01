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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.74
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 337
  • Kazandığı Belde Sayısı 48
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%18.02 3
İL GENEL MECLİSİ
%20.71
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İLÇE ADAY OY ORAN
AYRANCI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET NURİ ÖZKAN 572 %35.66 Detay
BAŞYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET DURAN 15 %1.32 Detay
ERMENEK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA BOZCU 3555 %55.49 Detay
KAZIMKARABEKİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASİBE KOÇAK 329 %16.48 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
RECEP SERTÇELİK 16502 %18.02 Detay
SARIVELİLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHİTDİN TÜRKAN 87 %2.37 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AKÇAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
SONER YEŞİLDAŞ 514 %31.89 Detay
GÖKTEPE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA DOĞAN 690 %42.78 Detay
GÜNEYYURT Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSA ÖNER 1512 %54.04 Detay
KAZANCI
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAYDAR ÇALIŞKAN 823 %46.21 Detay
SUDURAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYSEL DURMAZ 159 %10.04 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı