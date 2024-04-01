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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.74
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 337
  • Kazandığı Belde Sayısı 48
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%14.30 4
İL GENEL MECLİSİ
%15.42
Kayseri Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKKIŞLA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA DURSUN 2007 %46.21 Detay
BÜNYAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM MARZIOĞLU 1319 %7.86 Detay
DEVELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
FARUK KÜRKCÜ 2023 %5.03 Detay
FELAHİYE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞEREF GÜLESER 1909 %52.73 Detay
HACILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
KADİR ADANIR 349 %4.22 Detay
İNCESU
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYŞE KENDİR 700 %3.79 Detay
KOCASİNAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA YILDIZ 32313 %15.43 Detay
MELİKGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZGÜR ALÇI 43419 %14.53 Detay
ÖZVATAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
İRFANİYE ALMAZ 261 %9.17 Detay
PINARBAŞI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %92.20
DENİZ YAĞAN 4644 %33.80 Detay
SARIOĞLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT ÖZCAN 3160 %32.72 Detay
SARIZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER FARUK EROĞLU 3602 %45.93 Detay
TALAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
HACI İBRAHİM YILDIRIM 14455 %17.44 Detay
TOMARZA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YAHYALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ACARBAŞ 533 %2.40 Detay
YEŞİLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
DENİZ ONAÇ 1198 %11.61 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı