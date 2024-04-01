|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA DURSUN
|2007
|%46.21
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BÜNYAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM MARZIOĞLU
|1319
|%7.86
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DEVELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FARUK KÜRKCÜ
|2023
|%5.03
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FELAHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞEREF GÜLESER
|1909
|%52.73
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HACILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KADİR ADANIR
|349
|%4.22
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İNCESU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYŞE KENDİR
|700
|%3.79
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KOCASİNAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA YILDIZ
|32313
|%15.43
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MELİKGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZGÜR ALÇI
|43419
|%14.53
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ÖZVATAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İRFANİYE ALMAZ
|261
|%9.17
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PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %92.20
|DENİZ YAĞAN
|4644
|%33.80
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SARIOĞLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT ÖZCAN
|3160
|%32.72
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SARIZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER FARUK EROĞLU
|3602
|%45.93
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TALAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HACI İBRAHİM YILDIRIM
|14455
|%17.44
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TOMARZA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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YAHYALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ACARBAŞ
|533
|%2.40
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YEŞİLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DENİZ ONAÇ
|1198
|%11.61
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