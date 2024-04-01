|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VAHAP ŞAHİN
|5842
|%29.08
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ARAPGİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALUK CÖMERTOĞLU
|3318
|%48.80
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ARGUVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERSOY EREN
|2254
|%40.94
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BATTALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ KARAKUŞ
|24498
|%19.24
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DARENDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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DOĞANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET BAYRAM
|11339
|%50.95
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DOĞANYOL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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HEKİMHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ŞERİF YILDIRIM
|6250
|%46.61
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KALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SALİH ÇİÇEK
|348
|%8.46
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KULUNCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ASEF ZENGİN
|1830
|%32.24
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PÜTÜRGE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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YAZIHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULVAHAP GÖÇER
|4384
|%43.28
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YEŞİLYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALPER GÜRSOY
|44444
|%31.67
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