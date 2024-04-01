60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.74
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 337
  • Kazandığı Belde Sayısı 48
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%37.25 5
İL GENEL MECLİSİ
%27.83
Malatya Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
VAHAP ŞAHİN 5842 %29.08 Detay
ARAPGİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALUK CÖMERTOĞLU 3318 %48.80 Detay
ARGUVAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERSOY EREN 2254 %40.94 Detay
BATTALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ KARAKUŞ 24498 %19.24 Detay
DARENDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DOĞANŞEHİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET BAYRAM 11339 %50.95 Detay
DOĞANYOL
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HEKİMHAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ŞERİF YILDIRIM 6250 %46.61 Detay
KALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
SALİH ÇİÇEK 348 %8.46 Detay
KULUNCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ASEF ZENGİN 1830 %32.24 Detay
PÜTÜRGE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YAZIHAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULVAHAP GÖÇER 4384 %43.28 Detay
YEŞİLYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALPER GÜRSOY 44444 %31.67 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı