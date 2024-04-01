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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.74
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 337
  • Kazandığı Belde Sayısı 48
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%2.50 0
İL GENEL MECLİSİ
%2.84
Mardin Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ARTUKLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDÜLKERİM ADAM 4404 %5.40 Detay
DARGEÇİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA BULUT 106 %0.79 Detay
DERİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİCAN IŞIK 507 %1.84 Detay
KIZILTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ KALKAN 3116 %2.79 Detay
MAZIDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
380 %2.24 Detay
MİDYAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
NUSAYBİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET DOĞAN 1115 %2.28 Detay
ÖMERLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SAVUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL OKTAY 243 %2.00 Detay
YEŞİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİL ÇOKAN 52 %0.82 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı