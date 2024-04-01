|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARTUKLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDÜLKERİM ADAM
|4404
|%5.40
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DARGEÇİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA BULUT
|106
|%0.79
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DERİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİCAN IŞIK
|507
|%1.84
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KIZILTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ KALKAN
|3116
|%2.79
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MAZIDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|380
|%2.24
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MİDYAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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NUSAYBİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET DOĞAN
|1115
|%2.28
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ÖMERLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SAVUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL OKTAY
|243
|%2.00
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YEŞİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİL ÇOKAN
|52
|%0.82
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