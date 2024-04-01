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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.74
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 337
  • Kazandığı Belde Sayısı 48
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%49.36 3
İL GENEL MECLİSİ
%28.31
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İLÇE ADAY OY ORAN
AYANCIK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAYRETTİN KAYA 3885 %53.19 Detay
BOYABAT
Açılan Sandık Oranı %95.16
AYŞE MELEK GÜNAL 766 %5.18 Detay
DİKMEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
REMZİ AY 310 %37.17 Detay
DURAĞAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA EKER 113 %2.53 Detay
ERFELEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSNÜ YANGÖZ 796 %33.29 Detay
GERZE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN BELOVACIKLI 6394 %53.00 Detay
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
METİN GÜRBÜZ 14875 %49.36 Detay
SARAYDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TÜRKELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÜMÜT DEMİR 558 %14.39 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı