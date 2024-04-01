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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.74
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 337
  • Kazandığı Belde Sayısı 48
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%4.03 2
İL GENEL MECLİSİ
%5.74
Şırnak Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BEYTÜŞŞEBAP
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAMAZAN ATAMAN 112 %2.96 Detay
CİZRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER YALDIZ 916 %1.57 Detay
GÜÇLÜKONAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
SADIK KARAHAN 619 %23.68 Detay
İDİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULCEBBAR BADUR 218 %1.96 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZLEM BARAN 1528 %4.03 Detay
SİLOPİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERDAR SOYSAL 870 %1.94 Detay
ULUDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
BARIŞ ENCU 142 %2.52 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BALVEREN
Açılan Sandık Oranı %11.11
CEVAHİR SANRI 19 %7.39 Detay
BAŞVERİMLİ
Açılan Sandık Oranı %86.67
AHMET UYSAL 989 %32.57 Detay
ÇALIŞKAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
FINDIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
HADİ DÜNDAR 36 %2.94 Detay
GÖRÜMLÜ
Açılan Sandık Oranı %90.91
MEHMET KOTLUKTEKİN 445 %18.16 Detay
HİLAL
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KARALAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %87.50
HASAN TURGUT 906 %52.13 Detay
KASRİK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %25.00
SADUN ŞANLI 243 %56.78 Detay
KUMÇATI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ŞENOBA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
SIRTKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÇETİN ALTİN 7 %0.70 Detay
UZUNGEÇİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAZIM HAYDAR 84 %4.67 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı