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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.74
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 337
  • Kazandığı Belde Sayısı 48
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%8.54 2
İL GENEL MECLİSİ
%15.65
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKINCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
CAFER KUZU 121 %7.06 Detay
ALTINYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERHAN ATALAY 50 %1.85 Detay
DİVRİĞİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
CİHAN DENİZ AKBAŞ 3543 %52.15 Detay
DOĞANŞAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GEMEREK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MENDERES ÇAĞATAY 144 %2.20 Detay
GÖLOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÜRÜN
Açılan Sandık Oranı %100.00
İLYAS EŞİYOK 1885 %30.53 Detay
HAFİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
NİZAMETTİN KOÇAK 36 %2.24 Detay
İMRANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELAHATTİN PERÇİN 447 %24.24 Detay
KANGAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHİTTİN DEMİR 200 %3.82 Detay
KOYULHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
TACETTİN KEPENEK 15415 %8.54 Detay
ŞARKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEKİ SUBAŞI 1600 %13.27 Detay
SUŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEMİH DOĞANCI 757 %8.87 Detay
ULAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL SIRATAŞ 475 %22.03 Detay
YILDIZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
DURAN ATEŞ 69 %1.99 Detay
ZARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ALİ ASLAN 1869 %29.84 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
CEMEL
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÇEPNİ
Açılan Sandık Oranı %20.00
HAKAN GÜNEŞ 10 %6.58 Detay
DELİİLYAS
Açılan Sandık Oranı %0
HAYATİ AKBULUT 0 %0 Detay
GÜNEYKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
GÜRÇAYIR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
SIZIR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %10.00
ZEKİ YILMAZ 161 %57.09 Detay
YILDIZ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı