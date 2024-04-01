|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AKINCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CAFER KUZU
|121
|%7.06
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ALTINYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERHAN ATALAY
|50
|%1.85
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DİVRİĞİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CİHAN DENİZ AKBAŞ
|3543
|%52.15
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|
DOĞANŞAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
GEMEREK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MENDERES ÇAĞATAY
|144
|%2.20
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GÖLOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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GÜRÜN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İLYAS EŞİYOK
|1885
|%30.53
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HAFİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NİZAMETTİN KOÇAK
|36
|%2.24
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İMRANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELAHATTİN PERÇİN
|447
|%24.24
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KANGAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHİTTİN DEMİR
|200
|%3.82
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KOYULHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TACETTİN KEPENEK
|15415
|%8.54
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ŞARKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEKİ SUBAŞI
|1600
|%13.27
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SUŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEMİH DOĞANCI
|757
|%8.87
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ULAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL SIRATAŞ
|475
|%22.03
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YILDIZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DURAN ATEŞ
|69
|%1.99
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ZARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ALİ ASLAN
|1869
|%29.84
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
CEMEL
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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ÇEPNİ
Açılan Sandık Oranı %20.00
|HAKAN GÜNEŞ
|10
|%6.58
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DELİİLYAS
Açılan Sandık Oranı %0
|HAYATİ AKBULUT
|0
|%0
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GÜNEYKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
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GÜRÇAYIR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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SIZIR
Açılan Sandık Oranı %10.00
|ZEKİ YILMAZ
|161
|%57.09
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YILDIZ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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