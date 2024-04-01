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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.74
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 337
  • Kazandığı Belde Sayısı 48
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%54.52 11
İL GENEL MECLİSİ
%39.28
Zonguldak Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALAPLI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
NURİ TEKİN 5747 %48.82 Detay
ÇAYCUMA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
BÜLENT KANTARCI 10194 %53.78 Detay
DEVREK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÇETİN BOZKURT 6463 %43.27 Detay
EREĞLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİL POSBIYIK 31365 %45.12 Detay
GÖKÇEBEY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
VEDAT ÖZTÜRK 2849 %51.99 Detay
KİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
EROL SARIAL 3232 %26.90 Detay
KOZLU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALTUĞ DÖKMECİ 11328 %51.07 Detay
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
TAHSİN ERDEM 30256 %54.52 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BAKACAKKADI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %44.44
OKTAY ALBUZ 552 %56.50 Detay
BEYCUMA
Açılan Sandık Oranı %66.67
AYTEKİN ÇAKMAKLI 287 %42.58 Detay
ÇATALAĞZI
Açılan Sandık Oranı %44.44
ADNAN AKGÜN 614 %35.49 Detay
ÇAYDEĞİRMENİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT ÇAKIR 726 %15.37 Detay
ELVANPAZARCIK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %60.00
HASAN ŞEKER 452 %37.73 Detay
FİLYOS Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %87.50
EROL ACAR 1757 %56.88 Detay
GELİK
Açılan Sandık Oranı %0
BURHAN SEZGİN 0 %0 Detay
GÜLÜÇ
Açılan Sandık Oranı %38.89
MEHMET GÖKTEKİN 220 %11.66 Detay
GÜMELİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %14.29
ERDOĞAN ŞEN 44 %34.92 Detay
KANDİLLİ
Açılan Sandık Oranı %77.78
MUSTAFA AYDIN 577 %37.30 Detay
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %33.33
MUSTAFA KALAYCI 94 %19.50 Detay
KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %80.00
HAKAN TOPRAK 573 %36.38 Detay
MUSLU
Açılan Sandık Oranı %0
FIRAT KABADAYI 0 %0 Detay
NEBİOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÇETİN VERİM 783 %48.10 Detay
ORMANLI
Açılan Sandık Oranı %71.43
YEKTA LAFCI 22 %2.16 Detay
PERŞEMBE
Açılan Sandık Oranı %92.86
İSMAİL İNAM 986 %35.24 Detay
SALTUKOVA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %83.33
ALİM GENÇ 977 %39.75 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı