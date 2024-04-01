|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALAPLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NURİ TEKİN
|5747
|%48.82
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ÇAYCUMA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BÜLENT KANTARCI
|10194
|%53.78
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|
DEVREK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÇETİN BOZKURT
|6463
|%43.27
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|
EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİL POSBIYIK
|31365
|%45.12
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|
GÖKÇEBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VEDAT ÖZTÜRK
|2849
|%51.99
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KİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EROL SARIAL
|3232
|%26.90
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KOZLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALTUĞ DÖKMECİ
|11328
|%51.07
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TAHSİN ERDEM
|30256
|%54.52
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BAKACAKKADI
Açılan Sandık Oranı %44.44
|OKTAY ALBUZ
|552
|%56.50
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BEYCUMA
Açılan Sandık Oranı %66.67
|AYTEKİN ÇAKMAKLI
|287
|%42.58
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ÇATALAĞZI
Açılan Sandık Oranı %44.44
|ADNAN AKGÜN
|614
|%35.49
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ÇAYDEĞİRMENİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT ÇAKIR
|726
|%15.37
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ELVANPAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %60.00
|HASAN ŞEKER
|452
|%37.73
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FİLYOS
Açılan Sandık Oranı %87.50
|EROL ACAR
|1757
|%56.88
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GELİK
Açılan Sandık Oranı %0
|BURHAN SEZGİN
|0
|%0
|Detay
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GÜLÜÇ
Açılan Sandık Oranı %38.89
|MEHMET GÖKTEKİN
|220
|%11.66
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GÜMELİ
Açılan Sandık Oranı %14.29
|ERDOĞAN ŞEN
|44
|%34.92
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KANDİLLİ
Açılan Sandık Oranı %77.78
|MUSTAFA AYDIN
|577
|%37.30
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KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %33.33
|MUSTAFA KALAYCI
|94
|%19.50
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KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %80.00
|HAKAN TOPRAK
|573
|%36.38
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MUSLU
Açılan Sandık Oranı %0
|FIRAT KABADAYI
|0
|%0
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NEBİOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÇETİN VERİM
|783
|%48.10
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ORMANLI
Açılan Sandık Oranı %71.43
|YEKTA LAFCI
|22
|%2.16
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PERŞEMBE
Açılan Sandık Oranı %92.86
|İSMAİL İNAM
|986
|%35.24
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SALTUKOVA
Açılan Sandık Oranı %83.33
|ALİM GENÇ
|977
|%39.75
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