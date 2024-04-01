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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
DEVA Partisi

  • KISALTMA

    DEVA PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ali Babacan

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/03/2020
DEVA PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.33
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.60 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.67
Kahramanmaraş Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AFŞİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ANDIRIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇAĞLAYANCERİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DULKADİROĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
EKİNÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ELBİSTAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMED ŞAHİN 256 %0.41 Detay
GÖKSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
NURHAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN TANK 1016 %14.95 Detay
ONİKİŞUBAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL ÖZGÜL 1698 %0.78 Detay
PAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TÜRKOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
İHSAN SAYICI 131 %0.32 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı