|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ARTUKLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADNAN ULUSOY
|1026
|%1.26
|Detay
|
DARGEÇİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ALİ AKTAŞ
|53
|%0.40
|Detay
|
DERİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İZEDDİN RUTAN
|344
|%1.25
|Detay
|
KIZILTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERVET UYĞUR
|927
|%0.83
|Detay
|
MAZIDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MECİT AKTAŞ
|82
|%0.48
|Detay
|
MİDYAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
NUSAYBİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET YILDIRIM
|379
|%0.77
|Detay
|
ÖMERLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
SAVUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMİNE KERİMOĞLU
|67
|%0.55
|Detay
|
YEŞİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ALİ AYHANCİ
|77
|%1.21
|Detay