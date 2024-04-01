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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
DEVA Partisi

  • KISALTMA

    DEVA PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ali Babacan

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/03/2020
DEVA PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.33
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.68 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.20
Mardin Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ARTUKLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADNAN ULUSOY 1026 %1.26 Detay
DARGEÇİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ALİ AKTAŞ 53 %0.40 Detay
DERİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
İZEDDİN RUTAN 344 %1.25 Detay
KIZILTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERVET UYĞUR 927 %0.83 Detay
MAZIDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MECİT AKTAŞ 82 %0.48 Detay
MİDYAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
NUSAYBİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET YILDIRIM 379 %0.77 Detay
ÖMERLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SAVUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMİNE KERİMOĞLU 67 %0.55 Detay
YEŞİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ALİ AYHANCİ 77 %1.21 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı