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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
DP

  • KISALTMA

    DP

  • GENEL BAŞKAN

    Gültekin Uysal

  • KURULUŞ TARİHİ

    27/05/2007
DP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.20
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 2
  • Kazandığı Belde Sayısı 3
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.44 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.83
Aydın Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BOZDOĞAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
KERİM AKINCI 101 %0.45 Detay
BUHARKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH YILDIRIM 2198 %26.24 Detay
ÇİNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET ZÜHTÜ SOYDAR 192 %0.55 Detay
DİDİM
Açılan Sandık Oranı %100.00
PERVİN TOPUZ 74 %0.14 Detay
EFELER
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN DİNÇER 1252 %0.74 Detay
GERMENCİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
NERİMAN ARAT 107 %0.39 Detay
İNCİRLİOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÜLKÜ YILDIRIM 52 %0.16 Detay
KARACASU
Açılan Sandık Oranı %100.00
BURHAN TURGUT 122 %1.01 Detay
KARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN SİVRİ 1995 %25.68 Detay
KOÇARLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
GİZEM ERDİ 33 %0.20 Detay
KÖŞK
Açılan Sandık Oranı %100.00
SONER BAYDU 30 %0.17 Detay
KUŞADASI
Açılan Sandık Oranı %100.00
NURSEN ÇIKRIKCIOĞLU 48 %0.07 Detay
KUYUCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
LEYLA SEZER 34 %0.19 Detay
NAZİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
DURMUŞ TOBAL 170 %0.18 Detay
SÖKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUZAFFER ÇIBIK 256 %0.36 Detay
SULTANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
FİKRİ KULAK 44 %0.34 Detay
YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAMİDE DOĞAN 15 %0.18 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı