|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BOZDOĞAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BUHARKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇİNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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DİDİM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OYA GÜNENDİ
|23
|%0.04
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EFELER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SULTAN AYNACI
|195
|%0.11
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GERMENCİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜLTAZE ÖZCAN
|26
|%0.09
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İNCİRLİOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAŞAR KARADENİZ
|35
|%0.11
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KARACASU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KOÇARLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KÖŞK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KUŞADASI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GALİP DÜZGÜN
|74
|%0.10
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KUYUCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ DEMİR
|38
|%0.22
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NAZİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ELİF BORA
|113
|%0.12
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SÖKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET ÜÇÖZ
|151
|%0.21
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SULTANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYŞE KARADENİZ
|12
|%0.09
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YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEKİ AKBAŞ
|5
|%0.06
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