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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
DSP

  • KISALTMA

    DSP

  • GENEL BAŞKAN

    Önder Aksakal

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/11/1985
DSP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.11
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.28 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.16
Kahramanmaraş Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AFŞİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ANDIRIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇAĞLAYANCERİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DULKADİROĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
EKİNÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ELBİSTAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÖKSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET AKİF KÜÇÜK 112 %0.39 Detay
NURHAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ONİKİŞUBAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
PAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TÜRKOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı