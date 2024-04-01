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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
DSP

  • KISALTMA

    DSP

  • GENEL BAŞKAN

    Önder Aksakal

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/11/1985
DSP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.11
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.06 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.05
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İLÇE ADAY OY ORAN
AYANCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BOYABAT
Açılan Sandık Oranı %95.16
DAVUT ÇALHAN 21 %0.14 Detay
DİKMEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DURAĞAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ERFELEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GERZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ENGİN KARAKURT 19 %0.16 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAŞAR TÜRKEŞ 17 %0.06 Detay
SARAYDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
TALİH ERK 2 %0.22 Detay
TÜRKELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı