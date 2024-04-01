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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
HAK-PAR

  • KISALTMA

    HAK-PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Düzgün Kaplan

  • KURULUŞ TARİHİ

    11/02/2002
HAK-PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.07
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.18 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
ARTUKLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DARGEÇİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DERİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ŞÜKRİ KAHRAMAN 32 %0.12 Detay
KIZILTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAMAZAN İLHAN 289 %0.26 Detay
MAZIDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MİDYAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
NUSAYBİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET KURŞUN 95 %0.19 Detay
ÖMERLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SAVUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YEŞİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı