|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AYANCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BOYABAT
Açılan Sandık Oranı %95.16
|0
|%0
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DİKMEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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DURAĞAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ERFELEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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GERZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA KORUCU
|13
|%0.04
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SARAYDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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TÜRKELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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