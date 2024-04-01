|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AFŞİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YASİN TAŞKIN
|121
|%0.29
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ANDIRIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇAĞLAYANCERİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADNAN KORKMAZ
|43
|%0.32
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DULKADİROĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ELİF TUĞÇE DEMİROĞLU
|1587
|%1.46
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EKİNÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ELMAST TOLMAÇ
|27
|%0.40
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ELBİSTAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DİLAN ÇETİN
|221
|%0.36
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GÖKSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BERFİN HASBAY
|156
|%0.55
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NURHAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ONİKİŞUBAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADİLE ERKAN
|693
|%0.32
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PAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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TÜRKOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FIRAT DUYMAK
|167
|%0.41
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