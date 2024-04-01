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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.68
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 3
  • Kazandığı İl Sayısı 7
  • Kazandığı İlçe Sayısı 65
  • Kazandığı Belde Sayısı 7
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.55 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.47
Kahramanmaraş Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AFŞİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
YASİN TAŞKIN 121 %0.29 Detay
ANDIRIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇAĞLAYANCERİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADNAN KORKMAZ 43 %0.32 Detay
DULKADİROĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
ELİF TUĞÇE DEMİROĞLU 1587 %1.46 Detay
EKİNÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ELMAST TOLMAÇ 27 %0.40 Detay
ELBİSTAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
DİLAN ÇETİN 221 %0.36 Detay
GÖKSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
BERFİN HASBAY 156 %0.55 Detay
NURHAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ONİKİŞUBAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADİLE ERKAN 693 %0.32 Detay
PAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TÜRKOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
FIRAT DUYMAK 167 %0.41 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı