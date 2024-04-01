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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.68
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 3
  • Kazandığı İl Sayısı 7
  • Kazandığı İlçe Sayısı 65
  • Kazandığı Belde Sayısı 7
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%57.40 6
İL GENEL MECLİSİ
%53.77
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İLÇE ADAY OY ORAN
ARTUKLU Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ALİ AMAK 35072 %43.00 Detay
DARGEÇİT Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ASYA GEZER 6559 %49.06 Detay
DERİK Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
SONGÜL ÖZBAHÇECİ 16792 %60.90 Detay
KIZILTEPE Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEYNİ İPEK 78790 %70.58 Detay
MAZIDAĞI Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
KUDRET UÇUK 8694 %51.20 Detay
MİDYAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
HİKMET DUMAN 12840 %24.51 Detay
NUSAYBİN Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜLBİN ŞAHİN DAĞHAN 36934 %75.38 Detay
ÖMERLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
NECLA FİGAN ALTINDAĞ 1876 %25.65 Detay
SAVUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
HATİCE ÖNCÜ 5248 %43.25 Detay
YEŞİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SAMİ İLDEM 1491 %23.51 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı