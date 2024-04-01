|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARTUKLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ALİ AMAK
|35072
|%43.00
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DARGEÇİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ASYA GEZER
|6559
|%49.06
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DERİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SONGÜL ÖZBAHÇECİ
|16792
|%60.90
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KIZILTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEYNİ İPEK
|78790
|%70.58
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MAZIDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KUDRET UÇUK
|8694
|%51.20
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MİDYAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HİKMET DUMAN
|12840
|%24.51
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NUSAYBİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜLBİN ŞAHİN DAĞHAN
|36934
|%75.38
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ÖMERLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NECLA FİGAN ALTINDAĞ
|1876
|%25.65
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SAVUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HATİCE ÖNCÜ
|5248
|%43.25
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YEŞİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SAMİ İLDEM
|1491
|%23.51
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