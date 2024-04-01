|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BEYTÜŞŞEBAP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BEYBÜN ASLAN
|1215
|%32.13
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CİZRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜLER YERBASAN
|42480
|%72.88
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GÜÇLÜKONAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMİN DAYAN
|290
|%11.09
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İDİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TÜRKAN KAYIR
|7909
|%71.27
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TURAN SALTAN
|15553
|%41.04
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SİLOPİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|JİYAN ORMANLI
|28220
|%63.01
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ULUDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ ÜREK
|2575
|%45.75
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BALVEREN
Açılan Sandık Oranı %11.11
|FERİT ARTUÇ
|56
|%21.79
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BAŞVERİMLİ
Açılan Sandık Oranı %86.67
|LEZGİN KÖSEN
|792
|%26.08
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ÇALIŞKAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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FINDIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET SALİH ELTİMUR
|526
|%42.90
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GÖRÜMLÜ
Açılan Sandık Oranı %90.91
|0
|%0
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HİLAL
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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KARALAR
Açılan Sandık Oranı %87.50
|0
|%0
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KASRİK
Açılan Sandık Oranı %25.00
|CİHAT AKTAŞ
|45
|%10.51
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KUMÇATI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ASKER GÜNDÜZ
|1689
|%35.84
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ŞENOBA
Açılan Sandık Oranı %0
|FATMA ORAN
|0
|%0
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SIRTKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FAHRETTİN AKMAN
|577
|%57.41
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UZUNGEÇİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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