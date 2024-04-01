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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.68
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 3
  • Kazandığı İl Sayısı 7
  • Kazandığı İlçe Sayısı 65
  • Kazandığı Belde Sayısı 7
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%41.04 4
İL GENEL MECLİSİ
%55.31
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İLÇE ADAY OY ORAN
BEYTÜŞŞEBAP
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEYBÜN ASLAN 1215 %32.13 Detay
CİZRE Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜLER YERBASAN 42480 %72.88 Detay
GÜÇLÜKONAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMİN DAYAN 290 %11.09 Detay
İDİL Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
TÜRKAN KAYIR 7909 %71.27 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
TURAN SALTAN 15553 %41.04 Detay
SİLOPİ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
JİYAN ORMANLI 28220 %63.01 Detay
ULUDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ ÜREK 2575 %45.75 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BALVEREN
Açılan Sandık Oranı %11.11
FERİT ARTUÇ 56 %21.79 Detay
BAŞVERİMLİ
Açılan Sandık Oranı %86.67
LEZGİN KÖSEN 792 %26.08 Detay
ÇALIŞKAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
FINDIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET SALİH ELTİMUR 526 %42.90 Detay
GÖRÜMLÜ
Açılan Sandık Oranı %90.91
0 %0 Detay
HİLAL
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KARALAR
Açılan Sandık Oranı %87.50
0 %0 Detay
KASRİK
Açılan Sandık Oranı %25.00
CİHAT AKTAŞ 45 %10.51 Detay
KUMÇATI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ASKER GÜNDÜZ 1689 %35.84 Detay
ŞENOBA
Açılan Sandık Oranı %0
FATMA ORAN 0 %0 Detay
SIRTKÖY Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
FAHRETTİN AKMAN 577 %57.41 Detay
UZUNGEÇİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı