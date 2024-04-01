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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
HÜDA PAR

  • KISALTMA

    HÜDA PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Zekeriya Yapıcıoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    19/12/2012
HÜDA PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.55
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.09 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.09
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İLÇE ADAY OY ORAN
BAŞMAKÇI
Açılan Sandık Oranı %100.00
BİLAL KAYMAZ 5 %0.15 Detay
BAYAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
CENGİZ BULUT 3 %0.11 Detay
BOLVADİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
BİLAL ŞAM 15 %0.08 Detay
ÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
ENES YAZGILI 3 %0.03 Detay
ÇOBANLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
NAZLICAN KAYALIK 5 %0.09 Detay
DAZKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMET KAYA 4 %0.10 Detay
DİNAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAHSUM YAÇİN 19 %0.12 Detay
EMİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MASUM ERDEN 10 %0.09 Detay
EVCİLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ENES TÜTAK 2 %0.09 Detay
HOCALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMED SAİD BARIŞ 0 %0 Detay
İHSANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMED ŞENOL 1 %0.04 Detay
İSCEHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMET ÜZEYİR DİKGÖZ 9 %0.11 Detay
KIZILÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMET YASİN ŞENOL 5 %0.53 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER TARIM 116 %0.09 Detay
SANDIKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ÖZBEK 10 %0.05 Detay
SİNANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ŞUHUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF ŞEN 10 %0.11 Detay
SULTANDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF GÜNDOĞDU 3 %0.09 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AHMETPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
AKHARIM
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BEYYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇAYIRBAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇIKRIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DAVULGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DEĞİRMENAYVALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DEREÇİNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DÖĞER
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DÜZAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ERKMEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
FETHİBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GAZLIGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GEBECELER
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÖMÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HAYDARLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
IŞIKLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARAADİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARAMIKKARACAÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KAYIHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KILIÇARSLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KIRKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KOCAÖZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KOCATEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KÜÇÜKHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
NURİBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÖZBURUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
PAZARAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SERBAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SEYDİLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SÜLÜMENLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SÜLÜN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SUSUZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TAŞOLUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TATARLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TINAZTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YAYLABAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YEŞİLÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı