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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
HÜDA PAR

  • KISALTMA

    HÜDA PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Zekeriya Yapıcıoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    19/12/2012
HÜDA PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.55
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%2.12 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.94
Ağrı Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
DİYADİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DOĞUBAYAZIT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ELEŞKİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÜMİT OKTAN 6 %0.13 Detay
HAMUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAMZA YILMAZ 5 %0.29 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMET ARİF YILMAZ 1051 %2.12 Detay
PATNOS
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TAŞLIÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TUTAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULBARİ DURMAZ 4 %0.12 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
DEDELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TAHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YAYLADÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YÜCEKAPI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı