|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTIEYLÜL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELMAN BAĞATIR
|99
|%0.09
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AYVALIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA KOT
|39
|%0.09
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BALYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAKUP ULAŞKIN
|12
|%0.12
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BANDIRMA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT GÖKHAN
|163
|%0.17
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BİGADİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT ÇİÇEK
|35
|%0.11
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BURHANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER ORAL
|47
|%0.12
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DURSUNBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ENES YAÇİN
|160
|%0.73
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EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CENGİZ YALÇIN
|67
|%0.07
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ERDEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEMİLE BAĞATIR
|20
|%0.10
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GÖMEÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHDİ DEMİR
|18
|%0.16
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GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HİCRET ALTUNER
|38
|%0.08
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HAVRAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAYRETTİN ÇERİOĞLU
|11
|%0.06
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İVRİNDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEDENİ DAĞLI
|73
|%0.31
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KARESİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYHAN KETİR
|165
|%0.14
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KEPSUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VAHAP YILDIRIM
|28
|%0.20
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MANYAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BİLAL BAHADIR
|25
|%0.19
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MARMARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERAY YAZGILI
|8
|%0.10
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SAVAŞTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN ÖNALAN
|16
|%0.14
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SINDIRGI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEVHER BAL
|44
|%0.18
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SUSURLUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SADIK TEKİN
|58
|%0.23
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