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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
HÜDA PAR

  • KISALTMA

    HÜDA PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Zekeriya Yapıcıoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    19/12/2012
HÜDA PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.55
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.07 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.12
Balıkesir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALTIEYLÜL
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELMAN BAĞATIR 99 %0.09 Detay
AYVALIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA KOT 39 %0.09 Detay
BALYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAKUP ULAŞKIN 12 %0.12 Detay
BANDIRMA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT GÖKHAN 163 %0.17 Detay
BİGADİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT ÇİÇEK 35 %0.11 Detay
BURHANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER ORAL 47 %0.12 Detay
DURSUNBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
ENES YAÇİN 160 %0.73 Detay
EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
CENGİZ YALÇIN 67 %0.07 Detay
ERDEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEMİLE BAĞATIR 20 %0.10 Detay
GÖMEÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHDİ DEMİR 18 %0.16 Detay
GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HİCRET ALTUNER 38 %0.08 Detay
HAVRAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAYRETTİN ÇERİOĞLU 11 %0.06 Detay
İVRİNDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEDENİ DAĞLI 73 %0.31 Detay
KARESİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYHAN KETİR 165 %0.14 Detay
KEPSUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
VAHAP YILDIRIM 28 %0.20 Detay
MANYAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
BİLAL BAHADIR 25 %0.19 Detay
MARMARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERAY YAZGILI 8 %0.10 Detay
SAVAŞTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN ÖNALAN 16 %0.14 Detay
SINDIRGI
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEVHER BAL 44 %0.18 Detay
SUSURLUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
SADIK TEKİN 58 %0.23 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı