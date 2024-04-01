|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BOZÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞEMSETTİN SOSA
|212
|%0.48
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GÖLPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ENES SOSA
|4
|%0.11
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İNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMRAH GÜLTEKİN
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TAHİR KARAASLAN
|93
|%0.26
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OSMANELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADEM DENİZ
|7
|%0.07
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PAZARYERİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|METİN SOSA
|10
|%0.26
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SÖĞÜT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SUAT YILMAZ
|18
|%0.21
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YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH ÇELİK
|0
|%0
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