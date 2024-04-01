|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AFŞİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SİNAN KALAY
|81
|%0.20
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ANDIRIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH DAMLIBAĞ
|44
|%0.20
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ÇAĞLAYANCERİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HACI KAHRAMAN
|33
|%0.24
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DULKADİROĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DAVUT TEKER
|334
|%0.31
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EKİNÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İLYAS KAÇAR
|7
|%0.10
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ELBİSTAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CUMA TÜRKAN
|261
|%0.42
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GÖKSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUSUF ÖRER
|49
|%0.17
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NURHAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AKİF BERTİZ
|9
|%0.13
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ONİKİŞUBAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET KAYIŞLI
|391
|%0.18
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PAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAMAZAN MADENKUYU
|77
|%0.22
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TÜRKOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NİYAZİ AY
|74
|%0.18
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