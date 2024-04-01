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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
HÜDA PAR

  • KISALTMA

    HÜDA PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Zekeriya Yapıcıoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    19/12/2012
HÜDA PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.55
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.21 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.25
Kahramanmaraş Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AFŞİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
SİNAN KALAY 81 %0.20 Detay
ANDIRIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH DAMLIBAĞ 44 %0.20 Detay
ÇAĞLAYANCERİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
HACI KAHRAMAN 33 %0.24 Detay
DULKADİROĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
DAVUT TEKER 334 %0.31 Detay
EKİNÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İLYAS KAÇAR 7 %0.10 Detay
ELBİSTAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
CUMA TÜRKAN 261 %0.42 Detay
GÖKSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF ÖRER 49 %0.17 Detay
NURHAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
AKİF BERTİZ 9 %0.13 Detay
ONİKİŞUBAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET KAYIŞLI 391 %0.18 Detay
PAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAMAZAN MADENKUYU 77 %0.22 Detay
TÜRKOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
NİYAZİ AY 74 %0.18 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı