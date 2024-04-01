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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
HÜDA PAR

  • KISALTMA

    HÜDA PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Zekeriya Yapıcıoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    19/12/2012
HÜDA PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.55
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.34 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.53
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAMDİ ŞAHİN 90 %0.45 Detay
ARAPGİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
FURKAN AKÇA 20 %0.29 Detay
ARGUVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞEHİD BURKAY ARSLAN 7 %0.13 Detay
BATTALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİL YILDIRIM 692 %0.54 Detay
DARENDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMED ENES ŞİMŞEK 51 %0.32 Detay
DOĞANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA KARAKAŞ 41 %0.18 Detay
DOĞANYOL
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN HÜSEYİN AYTAN 18 %0.68 Detay
HEKİMHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUNUS BAYTOK 29 %0.22 Detay
KALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ATILMIŞ 9 %0.22 Detay
KULUNCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
İRFAN AKÇA 4 %0.07 Detay
PÜTÜRGE
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUNUS ÖZBEY 17 %0.19 Detay
YAZIHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
FEHMİ YILMAZ 95 %0.94 Detay
YEŞİLYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞAHİN ARSLAN 670 %0.48 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı