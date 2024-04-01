|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAMDİ ŞAHİN
|90
|%0.45
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ARAPGİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FURKAN AKÇA
|20
|%0.29
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ARGUVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞEHİD BURKAY ARSLAN
|7
|%0.13
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BATTALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİL YILDIRIM
|692
|%0.54
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DARENDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMED ENES ŞİMŞEK
|51
|%0.32
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DOĞANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA KARAKAŞ
|41
|%0.18
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DOĞANYOL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN HÜSEYİN AYTAN
|18
|%0.68
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HEKİMHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUNUS BAYTOK
|29
|%0.22
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KALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ATILMIŞ
|9
|%0.22
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KULUNCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İRFAN AKÇA
|4
|%0.07
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PÜTÜRGE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUNUS ÖZBEY
|17
|%0.19
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YAZIHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FEHMİ YILMAZ
|95
|%0.94
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YEŞİLYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞAHİN ARSLAN
|670
|%0.48
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