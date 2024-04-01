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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
HÜDA PAR

  • KISALTMA

    HÜDA PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Zekeriya Yapıcıoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    19/12/2012
HÜDA PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.55
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.95 0
İL GENEL MECLİSİ
%3.53
Şırnak Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BEYTÜŞŞEBAP
Açılan Sandık Oranı %100.00
ARAFAT ÇİMEN 22 %0.58 Detay
CİZRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
TAHİR BİLİZ 1981 %3.40 Detay
GÜÇLÜKONAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İDİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
ASIM ÖZALP 385 %3.47 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ÇİMEN 739 %1.95 Detay
SİLOPİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
KAMİL BAYAR 910 %2.03 Detay
ULUDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM TATAR 13 %0.23 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BALVEREN
Açılan Sandık Oranı %11.11
0 %0 Detay
BAŞVERİMLİ
Açılan Sandık Oranı %86.67
0 %0 Detay
ÇALIŞKAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
FINDIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÖRÜMLÜ
Açılan Sandık Oranı %90.91
0 %0 Detay
HİLAL
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KARALAR
Açılan Sandık Oranı %87.50
0 %0 Detay
KASRİK
Açılan Sandık Oranı %25.00
0 %0 Detay
KUMÇATI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ŞENOBA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
SIRTKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
UZUNGEÇİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı