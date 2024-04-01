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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.77
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 24
  • Kazandığı Belde Sayısı 7
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.56 2
İL GENEL MECLİSİ
%6.71
Afyonkarahisar Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BAŞMAKÇI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMET ŞENTÜRK 305 %9.00 Detay
BAYAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
FAZLI AĞDACI 34 %1.26 Detay
BOLVADİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
İKBAL NEDRET ÖZBEK 390 %2.15 Detay
ÇAY İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAŞAR KEMAL KANTARTOPU 2634 %29.53 Detay
ÇOBANLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEFA DEĞİRMEN 2250 %40.33 Detay
DAZKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜNEŞ ZENGİN 322 %8.12 Detay
DİNAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM ACAR 1246 %7.82 Detay
EMİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
EVCİLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ SİNKAY 18 %0.79 Detay
HOCALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
NUSRET KAYA 713 %46.63 Detay
İHSANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
BİROL BAŞPINAR 19 %0.70 Detay
İSCEHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDURRAHMAN KILINÇARSLAN 824 %10.01 Detay
KIZILÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALPER YAĞCI 2090 %1.56 Detay
SANDIKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
HİDAYET ŞAHİN 597 %3.08 Detay
SİNANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN İNAN 12 %0.48 Detay
ŞUHUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEDİA KESKİN 50 %0.57 Detay
SULTANDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ÖZGÜR ÖZKAYA 159 %4.72 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AHMETPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH BAŞAK 398 %19.21 Detay
AKHARIM
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ASLAN 12 %0.69 Detay
AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
SABRİ ALTUNDAĞ 15 %0.74 Detay
BEYYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞÜKRÜ AKTEPE 7 %0.31 Detay
ÇAYIRBAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SÜHEYLA ASLAN 14 %0.51 Detay
ÇIKRIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
AZİZ ÖLÇER 60 %3.70 Detay
DAVULGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DEĞİRMENAYVALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUKADDES GÜRÜLTÜ 44 %2.38 Detay
DEREÇİNE İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYKUT OKUMUŞ 732 %44.15 Detay
DİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DÖĞER
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DÜZAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ERKMEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
BÜNYAMİN BALIK 679 %14.32 Detay
FETHİBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAKAN SEVİMLİ 2 %0.10 Detay
GAZLIGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT YILDIRIMER 10 %0.63 Detay
GEBECELER
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÖMÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HAYDARLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
IŞIKLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİME DURGUT 39 %0.86 Detay
KARAADİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARAMIKKARACAÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
NECATİ BALIK 291 %17.90 Detay
KAYIHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KILIÇARSLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KIRKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KOCAÖZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KOCATEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KÜÇÜKHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
NURİBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM BAYLAN 462 %22.59 Detay
ÖZBURUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
PAZARAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SERBAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SEYDİLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SÜLÜMENLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSA AFYON 38 %1.54 Detay
SÜLÜN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HANİFE BAKIR 117 %5.98 Detay
SUSUZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SAİME KAYA 20 %0.61 Detay
TAŞOLUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TATARLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TINAZTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YAYLABAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN ÖZTÜRK 728 %45.02 Detay
YEŞİLÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
NİHAT TOPÇU 74 %4.74 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı