60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.77
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 24
  • Kazandığı Belde Sayısı 7
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%3.05 1
İL GENEL MECLİSİ
%5.46
Balıkesir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALTIEYLÜL
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAKAN AFŞİN ARICAN 2793 %2.49 Detay
AYVALIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
OĞUZ OSMAN CANTÜRK 738 %1.64 Detay
BALYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BANDIRMA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ORHAN CAN 3200 %3.31 Detay
BİGADİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BURHANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
UĞUR ÇETİN 2027 %5.11 Detay
DURSUNBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET HAKAN EROĞLU 2853 %2.86 Detay
ERDEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ARİF DEMİR 633 %3.06 Detay
GÖMEÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİL İBRAHİM PELİVAN 2014 %18.26 Detay
GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
FEDAİ COŞKUN 3050 %6.07 Detay
HAVRAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT HANÇER 2259 %12.30 Detay
İVRİNDİ İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖNDER LAPANTA 11438 %49.32 Detay
KARESİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA LEMİ AYTEKİN 2973 %2.54 Detay
KEPSUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MANYAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜLAY KURT 458 %3.57 Detay
MARMARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEYHUN TARGIN 24 %0.31 Detay
SAVAŞTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN ÖZGÜR ALACA 569 %4.83 Detay
SINDIRGI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÇAĞLAR EMRAH DOĞRU 379 %1.57 Detay
SUSURLUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
NURETTİN GÜNEY 4468 %17.87 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı