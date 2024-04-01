|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BOZÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MİRAÇ METE YÜKSEL
|12191
|%27.77
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GÖLPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER CİHANGİRLİ
|83
|%2.29
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İNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÖKSEL AYDIN
|1020
|%2.86
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OSMANELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BEKİR TORUN
|4118
|%41.53
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PAZARYERİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM TORUN
|49
|%1.29
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SÖĞÜT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYHAN ÇENGEL
|1616
|%19.23
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YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER ŞENGÜL
|8
|%1.05
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