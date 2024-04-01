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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.77
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 24
  • Kazandığı Belde Sayısı 4
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%3.50 1
İL GENEL MECLİSİ
%4.81
Kahramanmaraş Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AFŞİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ALİ TAŞKALE 2652 %6.40 Detay
ANDIRIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ ÇATALBAŞ 3583 %16.48 Detay
ÇAĞLAYANCERİT İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
YEMLİHA GÖKTAŞ 5043 %37.31 Detay
DULKADİROĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELAHADDİN CAN 4359 %4.02 Detay
EKİNÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
BİLAL KAPLAN 55 %0.82 Detay
ELBİSTAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA BÖLÜKBAŞI 999 %1.61 Detay
GÖKSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
METİN DEĞİRMENCİ 681 %2.38 Detay
NURHAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELİN DOĞAN 26 %0.38 Detay
ONİKİŞUBAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET SABANCI 9367 %4.31 Detay
PAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERDAL KURTOĞLU 294 %0.84 Detay
TÜRKOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN KIZILDAĞ 564 %1.39 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı