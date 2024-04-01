|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AFŞİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ALİ TAŞKALE
|2652
|%6.40
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ANDIRIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ ÇATALBAŞ
|3583
|%16.48
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ÇAĞLAYANCERİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YEMLİHA GÖKTAŞ
|5043
|%37.31
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DULKADİROĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELAHADDİN CAN
|4359
|%4.02
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EKİNÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BİLAL KAPLAN
|55
|%0.82
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ELBİSTAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA BÖLÜKBAŞI
|999
|%1.61
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GÖKSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|METİN DEĞİRMENCİ
|681
|%2.38
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NURHAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELİN DOĞAN
|26
|%0.38
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ONİKİŞUBAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET SABANCI
|9367
|%4.31
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PAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERDAL KURTOĞLU
|294
|%0.84
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TÜRKOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN KIZILDAĞ
|564
|%1.39
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